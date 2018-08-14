В Костромской области предотвратили крупный пожар

Кострома, , 16:17 — REGNUM В районе села Одоевское Шарьинского района костромской области авиапатруль предотвратил крупный лесной пожар, сообщает областное телевидение «Русь». На место начавшегося возгорания были брошены силы и средства шарьинского лесничества, арендаторов и областной станции охраны лесов.

К этому времени огонь распространился на 200 квадратных метров леса. По имеющейся информации, в тушении огня были задействованы около 20 человек и три единицы спецтехники. Возгорание удалось ликвидировать за два часа.

Отметим, что всего с начала сезона в Костромской области произошло 11 лесных пожаров общей площадью возгорания почти в 45 гектаров.

ИА REGNUM напоминает, что с начала 2018 года в Костромской области в результате пожаров погибли28 человек. Также за первое полугодие пожарные спасли 175 человек и эвакуировали 454 местных жителей.

В областном управлении МЧС отмечают, что в регионе зафиксировано снижение количества возгораний на 3,1%, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Наибольшее количество пожаров — 77,3% от общего числа — произошло в домах и в надворных пристройках. Основные причины — неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования или отопительного оборудования.

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