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Беглый директор новгородской строительной компании задержан в Германии

Происшествия

Валерий Марковкин обвиняется в мошенничестве по делу об обманутых дольщиках

Зенфтенберг, Германия, 14 августа 2018, 16:16 — REGNUM  Генеральный директор ООО «Экспресс» Валерий Марковкин, обвиняемый в мошенничестве со средствами участников долевого строительства жилья, задержан в Зенфтенберге (Германия). Об этом сегодня, 14 августа, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, информация о задержании и аресте Марковкина поступила из Интерпола ещё 17 июля 2018 года.

«В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции», — сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Марковкин был объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Речь идёт о строительстве многоквартирного дома на улице Шимской, 43, в Великом Новгороде. Дольщики вложили в строительство более 60 млн рублей, строительство дома не завершено.

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Проблемы долевого строительства жилья
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