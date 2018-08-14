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Лесной пожар на Западной Суматре распространился на 300 гектаров

Происшествия

Лесной пожар с понедельника, 13 августа, распространился на 300 гектаров

Лесной пожар на Западной Суматре распространился на 300 гектаров
Ральф Альберт Блакелокк. Лесной пожар

Паданг, Индонезия, 14 августа 2018, 16:10 — REGNUM  Лесной пожар в округе Южный Пасисир, Западная Суматра, с понедельника, 13 августа, распространился на 300 гектаров, сообщает Antaranews.

«Площадь сгоревшего леса, по оценкам, достигла 300 гектаров», — заявил во вторник, 14 августа, начальник отдела управления лесным хозяйством Западной Суматры.

«Мы делаем все возможное, чтобы огонь не распространился на другие районы», — добавил он.

Напомним, за 2018 год это уже второй лесной пожар в этом округе. Первый случился в районе Лунанг, где площадь возгорания составила 241 гектар.

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Лесные пожары — 2018
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