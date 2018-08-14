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45 тыс. суданцев пострадали от ливней и наводнений за этот месяц

Происшествия

9 тыс. семей остались без крова

45 тыс. суданцев пострадали от ливней и наводнений за этот месяц
Цитата из х/ф «Сталкер». Реж. Андрей Тарковский. 1979. СССР
За стеной дождя

Хартум, 14 августа 2018, 16:05 — REGNUM  По меньшей мере 23 человека погибли и более 45 тыс. пострадали от ливней, поразивших Судан в течение месяца, сообщает агентство Prensa Latina 14 августа со ссылкой на официальные источники.

Почти 9 тыс. семей потеряли свои дома из-за наводнений. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГД) сообщает, что осадками наиболее затронуты территории, граничащие с Кенией и Южным Суданом. По подсчету специалистов, в сезон муссонов с июня по октябрь каждый год терпят бедствие 200 тыс. суданцев.

УКГД отмечает поддержку национального Красного креста и Управления ООН по делам беженцев, но призывает к расширению международной помощи для поставки воды, продовольствия и необходимых услуг в пострадавшие районы.

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Ситуация в Африке
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