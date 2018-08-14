В Болгарии заявляют, что разлив мазута в Чёрном море не угрожает туристам

Бургас, Болгария, , 15:48 — REGNUM Ситуация с разливом топлива в районе болгарского курорта Созополя находится под контролем и не представляет опасности ни для экологии, ни для туристов. Об этом заявил министр окружающей среды и водных ресурсов Болгарии Нено Димов на брифинге по итогам заседания экстренного штаба в Бургасе, созванного по распоряжению премьер-министра Бойко Борисова.

Как отметил министр, в связи с ЧП в настоящее время проводятся внеплановые проверки пляжей. Концессионерам также предписано уведомлять о выявленных случаях загрязнения.

«Мы продолжим регулярно брать пробы воды и информировать о чистоте моря в регионе», — пообещал Нено Димов.

В свою очередь, министр транспорта Ивайло Московски, также участвовавший в заседании экстренного штаба, сообщил, что вокруг места разлива установлены специальные заграждения, которые не позволяют мазуту распространяться. По его словам, власти уже начали переговоры с компаниями, располагающими оборудованием для откачки мазута с затонувшего судна.

Напомним, ранее сообщалось, что с затонувшего в 1921 году в 10 километрах от побережья Болгарии американского грузового парохода Mopang начало вытекать топливо, что привело к загрязнению пляжей мазутом.

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