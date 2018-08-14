Эксперты советовали снести упавший в Генуе мост еще два года назад

Генуя, Италия, , 15:34 — REGNUM Все последние годы эксперты предупреждали о возможных проблемах виадука автострады А-10 в Генуе, где во вторник, 14 августа, в результате обрушения участка моста погибли по меньшей мере 11 человек, сообщают итальянские СМИ.

Виадук был построен в 1967 году и назывался в Генуе «бруклинским» из-за внешнего сходства с известным мостом. Общая протяженность виадука составляет 1182 метра, высота — около 45 метров.

Эксперты в течение длительного времени выражали сомнения в надежности конструкции, сотрудники дорожных служб неоднократно проводили там проверки, отмечает Il Fatto Quotidiano.

В 2016 году эксперты отмечали, что «еще через несколько лет затраты на постоянное обслуживание моста превысят затраты на его реконструкцию, и в этот момент наилучшим решением будет снос конструкции», напоминает Il Foglio.

Официальный представитель «Дорог Италии» Джованни Кастелуччи заявил журналистам, что никаких официальных документов, свидетельствующих о том, что мост может представлять какую-либо опасность, не было, добавляет Il Fatto Quotidiano.

На мосту проводились работы по укреплению перекрытий, ход работ и состояние моста постоянно проверялись, сообщили в «Дорогах Италии» корреспонденту La Repubblica.

В результате обрушения виадука автострады А-10 в Генуе, по предварительным данным, погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 11 человек, среди которых есть по меньшей мере один ребенок. По данным правоохранителей, обрушение произошло «внезапно» и молниеносно. В службе пожарной охраны сообщили, что из-за обрушения моста с 50-метровой высоты упали по меньшей мере 20 автомобилей.

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