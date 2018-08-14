В Ташкенте арестованы охранники ночного клуба, в котором убили чемпиона ММА

Ташкент, , 15:30 — REGNUM Двое охранников ночного клуба «Аурум 898», в котором был убит чемпион Узбекистана по ММА Жамшид Кенжаев, арестованы на 15 суток за неповиновение и противодействие полиции. Об этом 14 августа сообщает издание «Газета.uz» со ссылкой на представителя Верховного суда Узбекистана Азиза Абидова.

В рамках дела об убийстве Кенжаева задержан ранее судимый подозреваемый Шодали К. Ему выдвинуто обвинение по статье «Убийство». За хулиганство задержаны три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 8 на 9 августа был убит боец ММА Жамшид Кенжаев. Охранники не пустили молодого человека в ночной клуб из-за наличия ножа. В ходе выяснения отношений завязалась драка. Спортсмен скончался в больнице от ножевого ранения.

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