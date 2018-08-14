Украинские каратели повредили в ДНР за сутки 11 зданий

Донецк, , 15:22 — REGNUM Украинские боевики семь раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 13 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ стреляли по всем трем направлениям из минометов, зенитных установок, гранатометов, стрелкового оружия и танков. При этом было выпущено 53 мины на горловском направлении.

В результате обстрелов были повреждены девять зданий в поселке шахты им. Изотова и два здания в Докучаевске. Также под обстрел попали населенные пункты Горловка, поселок шахты им. Гагарина и Коминтерново.

Напомним, сутками ранее ВСУ обстреляли ДНР 10 раз, выпустив 159 боеприпасов.

Читайте ранее в этом сюжете: Мины ВСУ повредили девять жилых домов в Горловке