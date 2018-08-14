На месте обрушения моста в Генуе работают 200 спасателей

Генуя, Италия, , 15:29 — REGNUM На месте обрушения автомобильного моста Моранди в Генуе работают двести пожарных спасателей. Об этом сообщил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в социальных сетях.

«Мы следим минута за минутой за ситуацией с обрушением моста в Генуе. Благодарим 200 пожарных (и всех других героев), кто работает над спасением жизней», — написал Сальвини в Twitter, опубликовав фотографии с совещания в министерстве.

Итальянские средства массовой информации сообщают о десятках погибших и раненых, ссылаясь на слова спасателей, однако точных данных о числе жертв еще нет. Обрушение моста на автомагистрали А10 произошло 14 августа около 11:30 по местному времени. Части конструкции обрушились на крыши близлежащих жилых и промышленных зданий.

Власти озвучили версию ошибки в конструкции моста в качестве причины катастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, во время грозы рухнули 200 м моста на высоте 40 м. Общая протяженность моста составляла 1182 м.

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