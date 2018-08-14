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Обрушение моста в Генуе: не менее 11 погибших, среди них — ребенок

Происшествия

В местной полиции предполагают, что число жертв значительно возрастет

Генуя, Италия, 14 августа 2018, 15:19 — REGNUM  В результате обрушения виадука автострады А-10 в Генуе, по предварительным данным, погибли десятки людей, сообщает Il Fatto Quotidiano со ссылкой на руководство местной полиции.

Официально подтверждена смерть 11 человек, среди которых есть по меньшей мере один ребенок.

По данным правоохранителей, обрушение произошло «внезапно» и молниеносно.

В службе пожарной охраны сообщили, что из-за обрушения моста с 50-метровой высоты упали по меньшей мере 20 автомобилей. Ранее стало известно о том, что под обломками два человека были найдены живыми.

По словам одного из очевидцев трагедии, перед тем, как виадук обрушился, в него попала молния, сообщает информагентство Ansa.

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Обрушения мостов
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