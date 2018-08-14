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В Николаеве сточные воды прорвались в реку

Происшествия

Жители опасаются экологической катастрофы

В Николаеве сточные воды прорвались в реку
Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР
Загрязнение реки

Николаев, Украина, 14 августа 2018, 15:11 — REGNUM  В Николаеве 13 августа прорвало канализацию, сообщают «Украинские новости».

Согласно сообщению, инцидент произошел вечером. Поток бьет прямо из канализационного люка, посередине проезжей части образовалась глубокая яма. Нечистоты уже образовали что-то наподобие небольшой речки и обильно стекают под железнодорожный мост, откуда канализационная река впадает в реку Южный Буг. Местные жители опасаются, что прорыв трубы может повлечь за собой опасные экологические последствия, учитывая надвигающуюся жару в 35 градусов по Цельсию.

Отмечается, что на место прорыва так и не приехали коммунальные службы.

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Напомним, ранее в Харьковской области в городе Лозовой произошло обрушение канализационного коллектора. Он обваливался 12 раз в течение двух недель, но в конце концов рухнул полностью.

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