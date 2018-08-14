Три села ЛНР попали под обстрел ВСУ

Луганск, , 14:54 — REGNUM Пять раз за сутки 13 августа украинские войска обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР), сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, под обстрел попали мирные населенные пункты Калиново, Желобок, Пришиб. Киевские боевики стреляли из минометов калибров 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Сутками ранее украинские каратели обстреляли четыре раза Лозовое, Фрунзе и Калиновку. В ход шли минометы, гранатометы, стрелковое оружие.

Напомним, с 1 июля в Донбассе объявлено «хлебное» перемирие, которое игнорируется ВСУ. Также Украина продолжает обстрелы из вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.

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