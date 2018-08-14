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Три села ЛНР попали под обстрел ВСУ

Происшествия

За сутки украинские каратели произвели пять обстрелов

Три села ЛНР попали под обстрел ВСУ
Stephen Poff
Расстрелянное перемирие

Луганск, 14 августа 2018, 14:54 — REGNUM  Пять раз за сутки 13 августа украинские войска обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР), сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, под обстрел попали мирные населенные пункты Калиново, Желобок, Пришиб. Киевские боевики стреляли из минометов калибров 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Сутками ранее украинские каратели обстреляли четыре раза Лозовое, Фрунзе и Калиновку. В ход шли минометы, гранатометы, стрелковое оружие.

Напомним, с 1 июля в Донбассе объявлено «хлебное» перемирие, которое игнорируется ВСУ. Также Украина продолжает обстрелы из вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ четыре раза обстреляли ЛНР из минометов и гранатометов

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