В Перми принудительно закрыт мебельный центр

Пермь, , 14:46 — REGNUM В Перми приставы опечатали мебельный центр «Олимп». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Пермскому краю, деятельность торгового объекта приостановлена из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Здание признано пожароопасным, выявленные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью людей. Мебельный центр сможет возобновить работу только после устранения недостаток в сфере пожарной безопасности.

Стоит отметить, что после крупного пожара в Кемерово весной 2018 года, когда погибли 60 человек, по России прошли тотальные проверки торговых комплексов. В Пермском крае проверкам подвергли 196 торговых и развлекательных центров. Выявлено около 900 нарушений требований пожарной безопасности. Ряд объектов приостановил свою деятельность. Пристальное внимание надзорных органов к соблюдению законодательства в сфере пожарной безопасности на территории Прикамья будет до сентября.