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СМИ: под завалами моста в Генуе могут быть десятки человек

Происшествия

Точной информации о количестве жертв нет, но очевидцы предполагают худшее

Генуя, Италия, 14 августа 2018, 14:47 — REGNUM  Жертвами обрушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя могут быть десятки человек, передает телеканал N-TV со ссылкой на местные СМИ.

По словам полиции, обрушение четырехполосного моста на автомагистрали А10 произошло во время грозы. Высота моста в месте обрушения составляла 40 м, протяженность разрушенного участка — около 200 м. С моста в пропасть рухнули автомобили. На месте работают спасатели. Очевидцы утверждают, что крушение моста произошло в два этапа: после обрушения участка дороги обломились несущие конструкции.

Первые сообщения об аварии стали поступать 14 августа в 12 часов по местному времени. Министерство транспорта заявило об огромной трагедии.

Читайте ранее в этом сюжете: В итальянской Генуе упала часть автомобильного моста

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Обрушения мостов
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