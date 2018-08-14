СМИ: под завалами моста в Генуе могут быть десятки человек

Генуя, Италия, , 14:47 — REGNUM Жертвами обрушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя могут быть десятки человек, передает телеканал N-TV со ссылкой на местные СМИ.

По словам полиции, обрушение четырехполосного моста на автомагистрали А10 произошло во время грозы. Высота моста в месте обрушения составляла 40 м, протяженность разрушенного участка — около 200 м. С моста в пропасть рухнули автомобили. На месте работают спасатели. Очевидцы утверждают, что крушение моста произошло в два этапа: после обрушения участка дороги обломились несущие конструкции.

Первые сообщения об аварии стали поступать 14 августа в 12 часов по местному времени. Министерство транспорта заявило об огромной трагедии.

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