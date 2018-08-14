Во «Внуково» экстренно сел Boeing 747 с отказавшим двигателем

Москва, , 14:31 — REGNUM Пассажирский авиалайнер Boeing 747 из аэропорта Ларнака (Кипр) совершил экстренную посадку в московском аэропорту «Внуково». О посадке самолёта, на борту которого находилось 500 человек, сообщает 14 августа РБК.

В авиакомпании «Россия» агентству сообщили, что во время полёта «произошло нарушение штатной работы одного из четырех двигателей самолета Boeing 747», после чего экипажем лайнера было принято решение о выключении неисправного двигателя.

«Самолет сел штатно в 13:01 мск на трех полностью работающих двигателях. Безопасности пассажиров рейса ничто не угрожало», — цитирует агентство представителя авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа самолёт авиакомпании Blue Panorama Airlines совершил экстренную посадку в Испании по причине ухудшения состояния пассажирки. Выяснилось, что 23-летняя женщина перевозила в желудке более 50 пакетиков с кокаином.

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