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Экс-директор турфирмы за присвоение средств клиентов попала в колонию

Происшествия

Обвинительный приговор по делу «Альфа-тур» вынес Новгородский районный суд

Великий Новгород, 14 августа 2018, 14:28 — REGNUM  Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Альфа» (туристическая компания «Альфа-тур»), которая признана виновной в присвоении средств клиентов на общую сумму более 3,6 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в суде, 38-летняя женщина, экс-руководитель туристической компании, с декабря 2013 года по август 2014 года получила от 46 клиентов деньги за туристические путёвки, но туроператорам их не перевела, а распорядилась по своему усмотрению.

Общая сумма ущерба превысила 3,6 млн рублей. Вину в совершении преступления подсудимая признала полностью. Уголовное дело рассматривалось в особом порядкесудебного разбирательства — без исследования письменных доказательств по делу и без вызова в суд свидетелей.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд также удовлетворил в полном объёме исковые требования 18 потерпевших к осужденной с взысканием в их пользу денежных средств, уплаченных за туристический продукт. Ещё три гражданских иска о возмещении материального ущерба удовлетворены частично.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту хищений в «Альфа-тур» было возбуждено в 2015 году. Турфирма «Альфа-тур» прекратила свою деятельность в августе 2014 года, объяснив это кризисом на туристическом рынке, тогда руководство компании обещало клиентам вернуть денежные средства в полном объёме.

Читайте ранее в этом сюжете: В отношении новгородской турфирмы «Альфа-тур» возбуждено уголовное дело

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