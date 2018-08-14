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Удмуртия лидирует среди регионов РФ по числу киберпреступлений

Происшествия

Число совершенных преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий увеличилось, а раскрываемость такого типа преступных деяний снизилась

Москва, 14 августа 2018, 14:04 — REGNUM  Удмуртия по итогам 2017 года лидирует среди всех регионов РФ по числу преступлений, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Здесь совершено 194 киберпреступления в прошлом году, сообщает Генпрокуратура РФ.

Также большое число указанных преступных деяний зафиксировано в Коми — 134, Омской — 75, Владимирской — 66, Кировской — 64, Волгоградской — 60 областях, а также в Москве — 60 единиц и Краснодарском крае — 51 преступление.

Самыми распространенными киберпреступлениями являются неправомерный доступ к компьютерной информации (статья 272 УК РФ), создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (статья 273 УК РФ).

Количество расследованных преступлений в стране по указанным статьям сократилось на 19,6%, число нераскрытых киберпреступлений выросло на 30,5%.

Всего в 2017 году совершено 1883 киберпреступление в РФ, что на 7,7% превышает уровень предыдущего года. В течение первого полугодия 2018 года рост указанных деяний составил 3,4% — до 1233 преступлений.

Кроме того, после незаконно вынесенных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел было возбуждено 204 производства, против 161 годом ранее. Наибольшее число таких фактов в республиках Коми, Марий Эл, Удмуртии, Красноярском крае, Волгоградской, Кемеровской, Московской и Челябинской областях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году в России в семь раз выросло число преступлений, связанных с использованием электронных средств платежа. По данным Генпрокуратуры, каждое 20 преступление совершается в этой сфере.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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