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В итальянской Генуе упала часть автомобильного моста

Происшествия

Информации о причинах инцидента на данный момент нет

Генуя, Италия, 14 августа 2018, 13:58 — REGNUM  Экстренные службы Италии сообщают 14 августа об обрушении пролета моста «Моранди» в итальянской Генуе, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

На появившихся в сети фотографиях видна куча обломков под центральной частью переправы. На месте происшествия работают экстренные службы.

На данный момент информации о количестве жертв и причинах произошедшего нет. Как отмечают в итальянских СМИ, существует риск того, что вместе с мостом могло упасть несколько автомобилей.

Читайте развитие сюжета: СМИ: под завалами моста в Генуе могут быть десятки человек

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Дорожно-транспортные происшествия
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