В итальянской Генуе упала часть автомобильного моста

Генуя, Италия, , 13:58 — REGNUM Экстренные службы Италии сообщают 14 августа об обрушении пролета моста «Моранди» в итальянской Генуе, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

На появившихся в сети фотографиях видна куча обломков под центральной частью переправы. На месте происшествия работают экстренные службы.

На данный момент информации о количестве жертв и причинах произошедшего нет. Как отмечают в итальянских СМИ, существует риск того, что вместе с мостом могло упасть несколько автомобилей.

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