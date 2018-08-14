Жертвами пожара на нефтяной скважине на Ставрополье стали два человека

Ставрополь, , 13:51 — REGNUM Два человека погибли от ожогов в Ставропольском крае. Травмы, не совместимые с жизнью, они получили при пожаре на бурильной установке нефтяной скважины. Инцидент произошел 7 августа вблизи поселка Затеречного Нефтекумского городского округа, сообщили ИА REGNUM 14 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Общее число рабочих, которые пострадали при пожаре, составило три человека. Один из них был доставлен в городскую больницу города Москвы, где днем 12 августа скончался. Второй умер от полученных ожогов в тот же день в реанимационном отделении Нефтекумской районной больницы. Состояние третьего пострадавшего, который также находится в этой больнице, оценивается как удовлетворительное.

По факту пожара и гибели двух человек СКР проводит доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются причины, из-за которых случился пожар, в том числе возможные нарушения правил безопасности на взрывоопасных объектах.