На крытом рынке в Багдаде прогремел взрыв, есть жертвы

Багдад, , 14:02 — REGNUM Три человека погибли при взрыве в столице Ирака Багдаде, в том числе женщина и ребенок, пишет газета Le Figaro.

Взрыв произошел днем 14 августа на крытом рынке возле базара Мрейди в шиитском районе Садр, где полиция совершает регулярные операции против незаконной торговли оружием. При взрыве ранены четверо человек. Причины взрыва неизвестны, власти начали расследование.

Садр является центром незаконной торговли оружием. В начале июня в результате взрыва подпольного склада с оружием в одном из местных домов погибли 16 человек и 30 получили ранения.