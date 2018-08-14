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На крытом рынке в Багдаде прогремел взрыв, есть жертвы

Происшествия

Причина взрыва еще не установлена

Багдад, 14 августа 2018, 14:02 — REGNUM  Три человека погибли при взрыве в столице Ирака Багдаде, в том числе женщина и ребенок, пишет газета Le Figaro.

Взрыв произошел днем 14 августа на крытом рынке возле базара Мрейди в шиитском районе Садр, где полиция совершает регулярные операции против незаконной торговли оружием. При взрыве ранены четверо человек. Причины взрыва неизвестны, власти начали расследование.

Садр является центром незаконной торговли оружием. В начале июня в результате взрыва подпольного склада с оружием в одном из местных домов погибли 16 человек и 30 получили ранения.

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Взрывы в Ираке
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