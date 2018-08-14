В Карачаево-Черкесии объявлен в розыск бывший заместитель мэра Карачаевска

Черкесск, , 13:33 — REGNUM В Карачаево-Черкесии попал под подозрение в хищении бюджетных средств бывший первый заместитель главы города Карачаевска Алибек Каракетов. Правоохранительные органы объявили его в федеральный розыск в связи с расследованием уголовного дела по факту подстрекательства к совершению преступления — служебного подлога и превышения должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM 14 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, на счет администрации Карачаевского городского округа из федерального бюджета поступило более 49 млн рублей в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы. Без проведения конкурса Каракетов принял решение заключить госконтракт на строительство центра культурного развития с ООО «Роспромстройинвест». Стоимость контракта составляла 99 млн рублей.

При этом злоумышленник знал, что компания, с которой он заключил договор, была создана всего за четыре дня до его подписания. За якобы выполненные этой организацией строительные работы ей было незаконно выплачено более 15,5 млн рублей.

В настоящее время МВД ищет бывшего заместителя мэра, чтобы предъявить ему обвинения.