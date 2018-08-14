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Шестеро человек погибли в результате теракта на востоке Буркина-Фасо

Происшествия

Целью нападавших стал конвой силовиков

Уагадугу, 14 августа 2018, 13:32 — REGNUM  Шестеро человек, в том числе пятеро сотрудников полиции погибли в результате «террористического акта» на востоке Буркина-Фасо, заявили 13 августа в министерстве обороны страны, сообщает французское информационное агентство Agence France-Press.

По данным ведомства, инцидент произошел 11 августа на востоке страны, в 100 км от города Фада-Нгурма. Еще один сотрудник полиции был убит в результате перестрелки с нападавшими.

«Подразделение национальной жандармерии, в задачи которой входило обеспечение горнодобывающего предприятия в Бунгу, возвращаясь с задания, стало жертвой террористического нападения», — указывается в коммюнике ведомства.

«Головной автомобиль был подорван на мине. Остальные члены конвоя открыли заградительный огонь», — добавили в ведомстве.

Подобные инциденты за последние три года значительно участились и стали носить более смертоносный характер. Прежде о своей причастности к ним заявили боевики террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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