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В Италии у незаконных торговцев изъяли контрафактные товары на 9,5 млн евро

Происшествия

За два месяца были выявлены более 2000 нелегальных торговцев

Рим, 14 августа 2018, 13:24 — REGNUM  С середины июня сотрудники Финансовой гвардии Италии выявили 2187 граждан, осуществлявших незаконную торговую деятельность, сообщил на своей странице в Twitter во вторник, 14 августа, вице-премьер Италии, министр внутренних дел Маттео Сальвини.

Правоохранители изъяли у незаконных торговцев контрафактные товары на общую сумму 9,5 млн евро.

За два месяца сотрудники финансовой гвардии провели 22 тысячи проверок, вдвое больше, чем в аналогичный период прошлого года, отметил Сальвини.

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Экономика Италии
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