В Италии у незаконных торговцев изъяли контрафактные товары на 9,5 млн евро

Рим, , 13:24 — REGNUM С середины июня сотрудники Финансовой гвардии Италии выявили 2187 граждан, осуществлявших незаконную торговую деятельность, сообщил на своей странице в Twitter во вторник, 14 августа, вице-премьер Италии, министр внутренних дел Маттео Сальвини.

Правоохранители изъяли у незаконных торговцев контрафактные товары на общую сумму 9,5 млн евро.

За два месяца сотрудники финансовой гвардии провели 22 тысячи проверок, вдвое больше, чем в аналогичный период прошлого года, отметил Сальвини.