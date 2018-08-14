Двое жителей Иркутской области подорвались на гранате

Седаново, Иркутская область, , 12:59 — REGNUM Обнаруженная граната времён войны стоила жизни двум разнорабочим 46 и 53 лет. Подробности ЧП, произошедшего 13 августа на лесопильной базе близ посёлка Седаново Усть-Илимского района Иркутской области, сообщает сегодня, 14 августа, региональное управление СКР.

Предварительно установлено, что взрывоопасный предмет мужчины нашли в лесу, когда косили траву, а затем вместе с находкой они отправились на территорию предприятия.

Громкий хлопок и дым, идущий из здания лесопилки, сторож услышал около 19 часов 13 августа. Тела разнорабочих без признаков жизни с характерными следами осколочных ранений от приведенной в действие гранаты были найдены на втором этаже.

Судя по всему, гранату попытались разобрать. Следователи СКР проводят доследственную проверку.