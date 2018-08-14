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Британский премьер-министр Мэй высоко оценила действия полиции у парламента

Происшествия

Она поблагодарила работников экстренных служб за оперативную реакцию и смелость

Британский премьер-министр Мэй высоко оценила действия полиции у парламента
Иллюстрация: Kremlin.ru
Тереза Мэй

Лондон, 14 августа 2018, 12:57 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила 14 августа за оперативность и смелость сотрудников лондонской полиции, пострадавших после того, как автомобиль врезался в заграждения у здания британского парламента.

Об этом Мэй заявила на своей странице в Twitter.

«Мои мысли с теми, кто получил ранения в результате инцидента в Вестминстере. Я благодарна работникам экстренных служб за оперативную реакцию и смелость», — подчеркнула она.

В свою очередь, как сообщает британская радиостанция LBC, транспортная полиция страны усиливает патрули по всей Англии, Шотландии и Уэльсу.

Напомним, ранее автомобиль врезался в ограждения, находящиеся у здания британского парламента в Лондоне, в результате чего пострадали несколько человек. Водитель был задержан.

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Внутренняя политика Великобритании
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