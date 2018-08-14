В центре Петербурга обрушились строительные леса, рабочие госпитализированы

Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM В центре Петербурга рабочие разбились при обрушении строительных лесов. ЧП случилось 14 августа на Гражданской улице, 8, в Адмиралтейском районе. Как сообщили ИА REGNUM в Жилищном комитете Петербурга, там проводили капитальный ремонт фасада.

Фонд капремонта уже начал проверку инцидента. При обрушении участка строительных лесов разбились рабочие, свидетели сообщили, что видели кровь на асфальте. По данным Смольного, пострадало пять человек. Трое из строителей госпитализированы.

Жилищный комитет утверждает, что подрядная организация ООО «Альтернатива» не соблюдала технику безопасности. «За это нарушение в отношении подрядчика Фондом будут применены штрафные санкции. Остальные подрядные организации будут предупреждены о необходимости соблюдения правил техники безопасности», — пояснили в ведомстве.

Одновременно Фонд капитального ремонта проверяет все адреса, где установлены леса и приводят в порядок фасады.