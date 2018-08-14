В Перми мать жестоко избавилась от новорождённого сына

Пермь, , 12:37 — REGNUM В Перми перед судом предстанет иностранка. Её обвиняют в убийстве новорождённого сына, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, в конце июня 2018 года 18-летняя женщина, находясь дома, самостоятельно родила мальчика. Однако, не желая иметь ребёнка вне брака, решила избавиться от младенца. Мать взяла отвёртку и нанесла несколько смертельных ударов.

По факту убийства матерью новорождённого возбудили уголовное дело. С обвинительным заключением оно передано в суд. Силовики считают, что собрали достаточную доказательную базу для вынесения наказания фигурантке.

Стоит отметить, что в Прикамье произошёл рост числа преступлений против половой неприкосновенности, а также жизни и здоровья детей. В первом квартале 2018 года потерпевшими тяжких и особо тяжких преступлений признаны 103 ребёнка против 81 — в 2017 году.