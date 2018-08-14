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В Киевской области вандал испортил мемориал Славы погибшим советским воинам

Происшествия

Вандал хотел сдать табличку с мемориала на металлолом

Киев, 14 августа 2018, 12:29 — REGNUM  Мемориальный комплекс погибшим во время Великой отечественной войны испортили в городе Сквира Киевской области, сообщает 14 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, в полицию обратился мужчина из пункта приема металлолома — ему принесли табличку с Мемориального комплекса Славы погибшим воинам. В полиции отметили, что вандал замыслил сдать на металлолом табличку с комплекса для того, чтобы купить себе выпивку. Для этого мужчина отбил топором табличку и отнес ее в пункт сдачи металлолома.

В итоге вандала задержали, на данный момент выбирается мера пресечения.

Напомним, после госпереворота на Украине участились случаи вандализма по отношению к советским памятникам в связи с принятым законом о декоммунизации.

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Война памятников на Украине
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