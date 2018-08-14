Коров из Казахстана не пустили в Волгоградскую область

Волгоград, , 12:11 — REGNUM В Волгоградской области в пункте пропуска «Вишневка» сотрудники Россельхознадзора задержали две партии крупного рогатого скота. Как сообщила 14 августа пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, в общей сложности через границу с Казахстаном пытались провести 30 животных.

Причиной того, что животных не пустили в Россию, стали ветеринарные сертификаты. При изучении документов сотрудники Россельхознадзора выяснили, что эти сертификаты уже использовались при провозе партии крупного рогатого скота. Эту партию пропустили через границу 5 августа, а 11 августа недобросовестные люди решили использовать документы повторно.

«На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза специалистами Россельхознадзора было принято решение о запрете движения и возврате животных по месту отправки», — сообщили в пресс-службе.