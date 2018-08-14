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Вертолёт доставил тела погибших росгвардейцев в Нальчик

Происшествия

Ранее эвакуировать тела погибших сотрудников не удавалось из-за плохих погодных условий и сложного рельефа местности

Нальчик, 14 августа 2018, 11:50 — REGNUM  Из Безенгийского ущелья в столицу Кабардино-Балкарии вертолётом доставлены тела четверых погибших в горах военнослужащих Росгвардии. Об этом сообщает 14 августа пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ранее эвакуировать тела погибших 8 августа сотрудников не удавалось из-за плохих погодных условий и сложного рельефа местности.

«В завершение оперативно-следственных действий погибшие будут отправлены авиацией Росгвардии к местам захоронения», — подчеркнули в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что в принимающих аэропортах с родственниками погибших будут работать психологи.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа при выполнении планового тренировочного восхождения в горах Кабардино-Балкарии погибли четверо альпинистов-росгвардейцев. Их снесло вниз во время схода лавины. В Росгвардии сообщили, что все погибшие были опытными альпинистами.

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