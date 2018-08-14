Скончалась забайкальская фронтовичка, «спасённая» Путиным

Чита, , 11:56 — REGNUM В Чите на 96 году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны, активный член Комитета солдатских матерей Забайкалья Елена Шехтман. Это она три года назад стояла рядом с российским президентов Владимиром Путиным во время торжественного парада, организованного по случаю 70-летия со дня окончания Второй мировой войны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Елена Николаевна Шехтман (в девичестве Соловьева) родилась 22 июля 1923 года в Красноярском крае. С 1942 по 1945 года служила в зенитных частях Забайкальского фронта. Несмотря на свой преклонный возраст она почти до последних дней занималась активной общественной деятельностью. В июле 2017 года награждена медалью Союза женщин России «Дочерям Отчизны».

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22 июля 2018 года Елена Николаевне исполнилось 95 лет, а 13 августа её не стало. Похороны назначены 15 августа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2 сентября 2015 года российский президент Владимир Путин предотвратил в Чите падение 93-летней женщины-ветерана, которая оступилась во время праздничного парада, посвященного 70-летию со дня окончания Второй мировой войны. После этого он поставил её рядом с собой в ряду принимающих парад. Тогда женщина-ветеран сказала Путину:

«Владимир Владимирович, теперь вы будете вспоминать, как в Забайкалье спасли фронтовичку».

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