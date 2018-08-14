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В Лондоне станция метро закрыта из-за ЧП у здания парламента

Происшествия

В здание парламента въехал автомобиль, водитель задержан

Лондон, 14 августа 2018, 11:48 — REGNUM  Вход и выход на станции метро «Вестминстер» в Лондоне закрыты для пассажиров после того, как в здание парламента въехал автомобиль. Об этом 14 августа сообщает Sky News.

Пассажирам оставлена возможность пересесть на станции на другие линии. Для входа и выхода станцию закрыли ради безопасности людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в здание британского парламента врезался автомобиль, травмы получили несколько человек. Находившегося за рулем человека задержали. На Вестминстерской площади находятся крупные отряды полиции, доступ в центр британской столицы перекрыт.

Читайте ранее в этом сюжете: В здание британского парламента врезался автомобиль: есть пострадавшие

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Дорожно-транспортные происшествия
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