В Лондоне станция метро закрыта из-за ЧП у здания парламента

Лондон, , 11:48 — REGNUM Вход и выход на станции метро «Вестминстер» в Лондоне закрыты для пассажиров после того, как в здание парламента въехал автомобиль. Об этом 14 августа сообщает Sky News.

Пассажирам оставлена возможность пересесть на станции на другие линии. Для входа и выхода станцию закрыли ради безопасности людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в здание британского парламента врезался автомобиль, травмы получили несколько человек. Находившегося за рулем человека задержали. На Вестминстерской площади находятся крупные отряды полиции, доступ в центр британской столицы перекрыт.

Читайте ранее в этом сюжете: В здание британского парламента врезался автомобиль: есть пострадавшие