В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали четыре человека

Ковров, Владимирская область, , 11:38 — REGNUM Во Владимирской области в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля пострадали четыре человека. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, авария произошла утром 14 августа в Ковровском районе. В результате были госпитализированы водитель и пассажир легкового автомобиля, двум пассажирам автобуса медицинская помощь была оказана на месте.

Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем на 13-м километре автодороги «Сенинские Дворики — Тюрмеровка». По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом. Ликвидировать последствия аварии пришлось сотрудникам МЧС. Всего в работе принимали участие 12 человек и пять единиц техники. Сейчас на участке уже восстановили движение, а полиция начала проверку.

При этом в УМВД отметили, что во время аварии не было неблагоприятных погодных условий, а на самой дороге есть разметка.