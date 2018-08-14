Вертолет МЧС вылетел за телами четверых росгвардейцев в Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 11:29 — REGNUM Для эвакуации четверых сотрудников Росгвардии в Черекский район Кабардино-Балкарии вылетел вертолет. До этого времени, с 8 августа, тела росгвардейцев не удавалось спустить вниз из-за неблагоприятных погодных условий.

На борту вертолета — спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, сообщили ИА REGNUM 14 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.

Напомним, 8 августа при выполнении планового тренировочного восхождения в горах Кабардино-Балкарии погибли четверо альпинистов-росгвардейцев. Их снесло вниз во время схода лавины. По факту их гибели возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность».

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, все погибшие сотрудники были опытными альпинистами, имеющими звания мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта по альпинизму. Не раз участвовали в спецоперациях, в том числе в горных районах.

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