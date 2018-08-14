Ничего святого: в ЕАО аферисты торговали местами на кладбище

Биробиджан, , 11:22 — REGNUM В ЕАО мошенники торговали участками под захоронение на погосте. Аферисты присвоили 8,5 млн рублей доверчивых биробиджанцев. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сотрудник биробиджанского ООО «Ритуальные услуги» путем обмана и злоупотребления доверием похитил у граждан 8,5 млн рублей. Организация распространяла о себе информацию о том, что является специализированной службой по вопросам похоронного дела и предоставляет на безвозмездной основе целый перечень услуг по погребению. При этом мошенники умудрялись взимать с людей деньги за предоставление земельных участков на кладбище. Между тем, согласно действующему законодательству РФ, такие участки предоставляются безвозмездно.

Прокуратура передала материалы проверки в Следственный комитет в Биробиджане, который уже возбудил уголовное дело — мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура ЕАО проверила и деятельность мэра Биробиджана Евгения Коростелева. И выяснила, что чиновник, в нарушение закона, работал сразу на двух работах — мэром столицы ЕАО и учредителем и руководителем некоммерческой организации, занимающейся ремонтом и техобслуживанием мотоциклов. Теперь чиновника вполне могут уволить с работы — с первой, на которой он работает мэром.