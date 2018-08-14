Вторник, 14 Августа 2018 года
12:13:57 МСК

В Калужской области перевернулся рейсовый автобус: девять пострадавших

Происшествия

Пригородный автобус марки «Донг Фенг» следовал по маршруту «Калуга — Авчурино»

В Калужской области перевернулся рейсовый автобус: девять пострадавших
Иллюстрация: 40.mchs.gov.ru
Место дорожного происшествия.

Калуга, 14 августа 2018, 11:14 — REGNUM  В Ферзиковском районе Калужской области 14 августа на дороге Калуга — Авчурино съехал в кювет и перевернулся рейсовый автобус. По предварительным данным, пострадали девять человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил официальный представитель УМВД России по Калужской области Сергей Муханов.

Пригородный автобус марки «Донг Фенг» следовал по маршруту в Авчурино. На момент ДТП в салоне находились 23 пассажира, девять из которых, согласно официальным предварительным данным, получили травмы различной степени тяжести. Отметим, что очевидцы ДТП пишут в социальных сетях о 15 пострадавших, семь из которых госпитализированы.

На месте ДТП работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи. Причины произошедшего выясняются.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области 4 августа в результате дорожно-транспортного происшествия на 229 км автодороги М3 «Украина» погибли восемь человек. Ещё шестеро получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения.

Читайте подробнее: Жертвы и пострадавшие в ДТП под Калугой — жители Молдавии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить