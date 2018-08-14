В Калужской области перевернулся рейсовый автобус: девять пострадавших

Калуга, , 11:14 — REGNUM В Ферзиковском районе Калужской области 14 августа на дороге Калуга — Авчурино съехал в кювет и перевернулся рейсовый автобус. По предварительным данным, пострадали девять человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил официальный представитель УМВД России по Калужской области Сергей Муханов.

Пригородный автобус марки «Донг Фенг» следовал по маршруту в Авчурино. На момент ДТП в салоне находились 23 пассажира, девять из которых, согласно официальным предварительным данным, получили травмы различной степени тяжести. Отметим, что очевидцы ДТП пишут в социальных сетях о 15 пострадавших, семь из которых госпитализированы.

На месте ДТП работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи. Причины произошедшего выясняются.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области 4 августа в результате дорожно-транспортного происшествия на 229 км автодороги М3 «Украина» погибли восемь человек. Ещё шестеро получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения.

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