Вторник, 14 Августа 2018 года
12:13:21 МСК

Пилот утонувшего в Байкале самолета дает показания

Происшествия

Гидросамолет Твин Би 2335G набирал скорость, но ударился о волну

Иркутск, 14 августа 2018, 11:05 — REGNUM  Владелец и пилот частного гидросамолета, упавшего в озеро Байкал, дает показания следователям. Сообщение об этом опубликовано 14 августа на канале СК РФ в мессенджере WhatsApp.

По предварительым данным, гидросамолет Твин Би 2335G набирал скорость, но ударился о волну. Поплавок на левом крыле оказался поврежден, самолет ушел под воду.

Пилот смог выбраться из кабины и спастись. Мужчина не пострадал.

Владелец гидросамолета должен предоставить следователям техническую документацию. У пилота проверят разрешения на использование летательных аппаратов такого типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа самолет-амфибия упал в озеро Байкал, поднимаясь с поверхности воды неподалеку от острова Ольхон. Пилот не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В крушении самолета на озере Байкал разбираются следователи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить