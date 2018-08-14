Пилот утонувшего в Байкале самолета дает показания

Иркутск, , 11:05 — REGNUM Владелец и пилот частного гидросамолета, упавшего в озеро Байкал, дает показания следователям. Сообщение об этом опубликовано 14 августа на канале СК РФ в мессенджере WhatsApp.

По предварительым данным, гидросамолет Твин Би 2335G набирал скорость, но ударился о волну. Поплавок на левом крыле оказался поврежден, самолет ушел под воду.

Пилот смог выбраться из кабины и спастись. Мужчина не пострадал.

Владелец гидросамолета должен предоставить следователям техническую документацию. У пилота проверят разрешения на использование летательных аппаратов такого типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа самолет-амфибия упал в озеро Байкал, поднимаясь с поверхности воды неподалеку от острова Ольхон. Пилот не пострадал.

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