Израильский подросток осквернил мемориал Майданек в Польше

Люблин, Польша, , 11:13 — REGNUM Израильский подросток осквернил память о погибших на территории бывшего концентрационного лагеря Майданек, передает немецкий телеканал N-TV.

Группа подростков из Израиля посетила с экскурсией польский город Люблин, где находится музей Майданек. Во время осмотра 17-летний юноша, по словам пресс-секретаря полиции, «снял штаны и повернулся спиной к казармам». Он был немедленно задержан и обвинен в осквернении мемориала, которое согласно польскому законодательству карается лишением свободы или штрафом. Подросток уплатил в качестве штрафа 1000 злотых, имевшихся при нем, однако не объяснил мотивы своего поступка.

В марте этого года другой молодой гражданин Израиля был оштрафован на 1200 злотых за публичное мочеиспускание в мемориале Освенцим. В концлагере Майданек с 1941 по 1944 годы погибли около 250 тыс. человек, в том числе 118 тыс. евреев.