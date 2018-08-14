В деле «высокого чина» курганского МЧС появились новые эпизоды

Курган, , 11:06 — REGNUM В уголовном деле в отношении экс-начальника испытательной пожарной лаборатории Курганской области появился новый эпизод мошенничества. По версии следствия, мужчина проводил фиктивное техническое обслуживание служебного автотранспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в в пресс-службе УФСБ России по Курганской области .

Подозреваемый через знакомых обратился в один из центров техобслуживания с просьбой изготовить документы об услугах якобы предоставленных предприятием автотранспорту лаборатории.

На основании фиктивных договоров и актов выполненных работ начальник лаборатории дал указание бухгалтерии оплатить счета. Деньги выводились на банковскую карту водителя лаборатории, который их обналичил и отдал начальнику. Таким образом бюджетному учреждению МЧС был нанесён ущерб около 70 тыс. рублей.

Напомним, этого же бывшего начальника испытательной пожарной лаборатории Курганской области обвиняют в том, что в течение двух лет он выписывал подчинённым премии, а затем забирал деньги в свой личный карман. Таким образом, он якобы получил 270 тыс. рублей, которые потратил на личные нужды.

Помимо вышеуказанного, по данным регионального ФСБ мужчина присваивал бюджетные деньги по фиктивным отчётам по затратам на закупку канцелярских товаров и горюче-смазочных материалов. Подозревают его и в лоббировании интересов коммерческих фирм, продающих и устанавливающих пожарные сигнализации.

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