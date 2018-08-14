В Ростове-на-Дону за участие в ИГИЛ* осуждён уроженец Ингушетии

Ростов-на-Дону, , 11:06 — REGNUM Девять лет проведёт уроженец Ингушетии в колонии общего режима за участие в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии. Такой приговор вынесен Абдул-Маликову А. в Северо-Кавказском окружном военном суде, сообщает ИА REGNUM 14 августа.

Согласно материалам уголовного дела, подсудимый находился в рядах боевиков с февраля по март 2015 года.

«13 марта вернулся на территорию России, был задержан правоохранительными органами. Кроме того, носил при себе самодельное взрывное устройство. Вину свою не признал», — уточнила пресс-секретарь суда Алёна Катькало.

В отношении Абдул-Маликова А. было возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации») и статье 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

ИА REGNUM напоминает, что, по данным доклада Организации Объединенных Наций, в Ираке и Сирии в настоящее время действуют от 20 до 30 тыс. боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Среди них значительная доля приходится на иностранных граждан.

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*ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ