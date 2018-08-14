Смертельный отдых: туристка из Китая утонула в море у острова Пхукет

Пхукет, Таиланд, , 10:57 — REGNUM В Таиланде погибла туристка из Китая. Женщина пренебрегла предупреждением о запрете купания в море и утонула. Трагедия разыгралась у острова Пхукет на пляже Най-Харн, сообщает интернет-портал Phuket News.

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Сообщение о пропавших в море двух туристах из КНР спасатели получили накануне вечером, 13 августа. Найти и вытащить из воды на берег удалось только одного человека — 33-летнего мужчину. Его спутницу — 31-летнюю гражданку Китая — обнаружили позднее в тот же день. Её тело вынесло на берег волнами.

В настоящее время жизни спасенного мужчины ничего не угрожает. Он находится в больнице под присмотром врачей. О гибели женщины проинформировано посольство КНР в Таиланде. Известно, что погибшая — жительница провинции Юннань — приехала на Пхукет в составе китайской туристической группы.

По сообщению спасателей, из-за сильного волнения на море на пляжах района Равай и ряда других районов на Пхукете уже неделю установлены красные флажки, запрещающие купание в море.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё один инцидент с туристами произошёл на Пхукете несколько дней назад. Во время экскурсии по окрестностям острова едва не погибли отдыхающие с Ближнего Востока. Судно, на котором они плыли, загорелось во время стоянки. В этот момент все пассажиры вышли на берег, чтобы искупаться в море. Никто из них не пострадал. Ранения получил механик катера, а само судно сгорело дотла.

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