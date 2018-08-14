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Полиция Великобритании попросила о помощи по делу Глушкова

Происшествия

Ранее сообщалось, что российский гражданин погиб в своём доме в Великобритании от удушения

Полиция Великобритании попросила о помощи по делу Глушкова
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Туманный Альбион

Лондон, 14 августа 2018, 10:43 — REGNUM  Британские полицейские опубликовали фото черного фургона Volkswagen, появление которого у дома экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова в Нью-Мальдене предположительно может быть связано с убийством бывшего финансиста российской авиакомпании. Кадры с камер видеонаблюдения были опубликованы на сайте местного полицейского управления.

Отмечается, что полицейские просят о содействии в расследовании местных жителей, которые могли видеть чёрную автомашину, вечером 11 марта подъехавшую к дому Глушкова в Нью-Мальдене. Ранее сообщалось, что российский гражданин, заочно осужденный на родине за хищения, погиб от удушения в своём доме в Великобритании.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в посольстве РФ в Лондоне заявили, что британские власти проигнорировали запрос российских дипломатов о двусторонних межведомственных консультациях по расследованию причин смерти Николая Глушкова.

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