Полиция Великобритании попросила о помощи по делу Глушкова

Лондон, , 10:43 — REGNUM Британские полицейские опубликовали фото черного фургона Volkswagen, появление которого у дома экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова в Нью-Мальдене предположительно может быть связано с убийством бывшего финансиста российской авиакомпании. Кадры с камер видеонаблюдения были опубликованы на сайте местного полицейского управления.

Отмечается, что полицейские просят о содействии в расследовании местных жителей, которые могли видеть чёрную автомашину, вечером 11 марта подъехавшую к дому Глушкова в Нью-Мальдене. Ранее сообщалось, что российский гражданин, заочно осужденный на родине за хищения, погиб от удушения в своём доме в Великобритании.

Читайте также: Полиция Лондона не нашла следов взлома в доме Николая Глушкова

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в посольстве РФ в Лондоне заявили, что британские власти проигнорировали запрос российских дипломатов о двусторонних межведомственных консультациях по расследованию причин смерти Николая Глушкова.

Читайте также: Посольство: Лондон не заинтересован в расследовании гибели Глушкова