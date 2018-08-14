Новый вид токсикомании? В Тюмени нашли в подъезде мёртвого подростка

Тюмень, , 10:33 — REGNUM Следователи Тюмени выясняют причины гибели 14-летнего подростка, обнаруженного мёртвым 9 августа в подъезде дома на улице Игримской. Проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Причина смерти школьника будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Но в местной прессе появились свидетельства очевидцев о том, что ребёнок умер, надышавшись дезодоранта.

«По весне был случай в «Сити-молле» в туалете на первом этаже маленькая девчушка — лет 9−10 от силы — надышалась освежителем воздуха. Самым дешевым, который там же и купила. При этом сам аэрозольный баллон был пуст, бдительная женщина остановила эту девочку, глаза у нее были стеклянные, и ее шатало. Мы пытались с ней поговорить, объяснить почему это плохо, но она вывернулась и сбежала», — комментируют тюменцы новость в социальных сетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года в Тюмени скончался подросток, который нанюхался газа от зажигалки.

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