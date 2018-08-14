В Луганской области житель оказался недоволен украинским флагом

Киев, , 09:48 — REGNUM Мужчину, сорвавшего украинский флаг со здания прокуратуры в Луганской области, посадили под круглосуточный домашний арест, сообщает 14 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, мужчина сломал флагшток на здании Старобельской прокуратуры в Луганской области. Мужчину задержали и обвинили по статье «Надругательство над государственным флагом». Пока идет расследование, мужчину поместили под круглосуточный домашний арест. Теперь мужчине грозит либо штраф, либо арест на срок от 6 месяцев, либо тюремное заключение на срок до трех лет.

Напомним, ранее похожий случай произошел во Львовской области. Мужчина решил выразить свое недовольство украинским флагом и сорвал его со здания мэрии, после чего бросил его на землю.

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