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Задержан томич, нарубивший деревьев на 21 миллион рублей

Происшествия

«Чёрному лесорубу» из Томска грозит до семи лет лишения свободы

Задержан томич, нарубивший деревьев на 21 миллион рублей
Иллюстрация: 70.мвд.рф
В Томске поймали «чёрного лесоруба»

Томск, 14 августа 2018, 09:46 — REGNUM  В Томске полицейские задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 14 августа, в областном УМВД.

По версии следствия, в июле 2018 года томич в окрестностях поселка Светлый вырубил сосны и берёзы. Сумма ущерба, причинённого лесному фонду, превысила 21 миллион рублей. Возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, за январь — июнь 2018 года ущерб от незаконных рубок в Томской области оценили в 26,1 млн рублей. По данным регионального департамента лесного хозяйства, это на 10,5 млн меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области ущерб от незаконных рубок превысил 26 млн рублей

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