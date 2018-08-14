Задержан томич, нарубивший деревьев на 21 миллион рублей

Томск, , 09:46 — REGNUM В Томске полицейские задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 14 августа, в областном УМВД.

По версии следствия, в июле 2018 года томич в окрестностях поселка Светлый вырубил сосны и берёзы. Сумма ущерба, причинённого лесному фонду, превысила 21 миллион рублей. Возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, за январь — июнь 2018 года ущерб от незаконных рубок в Томской области оценили в 26,1 млн рублей. По данным регионального департамента лесного хозяйства, это на 10,5 млн меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

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