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Названа причина крушения санитарного рейса Ми-8Т под Томском

Происшествия

Следователи проверяют Омский завод гражданской авиации

Томск, 14 августа 2018, 09:42 — REGNUM  Техническая неисправность стала причиной аварийной посадки вертолета Ми-8Т в Александровском районе Томской области в феврале 2018 года. Об этом 14 августа сообщил журналистам руководитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Денис Костенко.

Во время полета в системе управления воздушного судна произошел сбой. Вертолет упал на правый борт. Когда пассажиры и члены экипажа покидали вертолет, произошел взрыв.

Речь идет о неисправности системы управления вертолетом. Следователи в настоящее время проверяют Омский завод гражданской авиации. На этом предприятии ремонтировали вертолет и тот узел, где, предположительно, произошел сбой, пояснил Костенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля вертолет Ми-8Т, совершавший санитарный рейс, совершил жёсткую посадку в 42 километрах от села Александровское Томской области. Два человека погибли, четверо получили травмы. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

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Авиапроисшествия
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