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«Украинские железные дороги» получили тысячи некачественных запчастей

Происшествия

Главный инженер депо принял 4,2 тыс. некачественных секционных колодок

«Украинские железные дороги» получили тысячи некачественных запчастей
Иван Шилов © ИА REGNUM
Железная дорога

Киев, 14 августа 2018, 09:25 — REGNUM  За принятие некачественных секционных колодок для электровозов был обвинен в злоупотреблении служебным положением главный инженер производственного подразделения локомотивного депо филиала «Украинских железных дорог» (УЖД), сообщает 14 апреля «Укринформ».

Согласно сообщению, инженер принимал 4,2 тыс. секционных колодок, которые по химическому составу не соответствуют условиям договоров. Зная это, обвиняемый все равно принял колодки, действуя в сговоре с поставщиком. В результате депо получило ущерб в размере более 0,5 млн гривен ($18 тыс.). Теперь инженеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Напомним, ранее УЖД заключили контракт с Крюковским вагоностроительным заводом на поставку 54 вагонов-купе.

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