В крушении самолета на озере Байкал разбираются следователи

Иркутск, , 08:34 — REGNUM Доследственная проверка проводится в связи с авиапроисшествием на озере Байкал, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР. В районе острова Ольхон частный легкомоторный самолет ушел под воду.

На месте инцидента работают следователи. На борту самолета находился пилот, он не пострадал.

Самолет не упал, а не смог подняться с воды. Взлететь гидросамолету помешала техническая неисправность: при наборе высоты оторвался один из поплавков, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Единую диспетчерскую службу Ольхонского района.

Как сообщало ИА REGNUM, об инциденте с самолетом на озере Байкал стало известно вечером 13 августа. Пилоту пришли на помощь владельцы яхты, однако брать самолет на буксир они не решились, и воздушное судно затонуло в озере.

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