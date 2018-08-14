Приплывшего на Чукотку гражданина США вылечили от насморка

Анадырь, , 08:13 — REGNUM Житель Анкориджа (штат Аляска, США), доплывший на лодке до берегов Чукотки, получил в российской больнице квалифицированную медицинскую помощь. Об этом сообщили в Чукотской окружной больнице Анадыря.

Отмечается, что гражданин Соединённых Штатов Джон Мартин обратился к российским медикам по поводу простудного недомогания.

«Американского пациента вылечили от ОРВИ, сейчас он проходит курс лечения по другому заболеванию. У него все хорошо, он даже понемногу начал изучать русский язык», — цитирует ТАСС слова представителя лечебного учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в чукотском селе Лаврентия был задержан гражданин США, который поведал пограничникам, что направлялся на лодке в Китай, однако сбился с пути и приплыл на Чукотку. По словам американца, он намерен теперь просить политического убежища в РФ.

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