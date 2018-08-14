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В украинском посольстве в ЮАР обнаружили хищение на крупную сумму

Происшествия

Экс-сотрудник вместо того, чтобы потратить бюджетные средства на развитие посольства, потратил их на себя

Киев, 14 августа 2018, 07:28 — REGNUM  Бывший сотрудник посольства Украины в Южно-Африканской Республике подозревается в хищении более 1,5 млн гривен ($55 млн), сообщает 14 августа УНИАН.

Согласно сообщению, украинская прокуратура подозревает, что во время работы в посольстве в 2016—2017 годах бывший сотрудник присвоил себе средства, предназначенные для развития дипломатического ведомства. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 191 «Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах» и заявила иск о взыскании с экс-сотрудника посольства похищенной суммы.

Напомним, ранее на Украине задержали старшего следователя генпрокуратуры Украины (ГПУ), который требовал взятку за прекращение уголовного дела по факту строительства в селе Крюковщина Киевской области.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине задержали старшего следователя генпрокуратуры за коррупцию

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